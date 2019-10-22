В Киеве обустроят музей истории Труханова острова

К реализации этого проекта привлекут инвесторов.

В Киеве обустроят музей истории Труханова острова
Фото: Кличко - мер

В столице обустроят музейную экспозицию истории Труханова острова. Об этом сообщает пресс-центр КГГА.

«По предварительной информации, объект инвестирования будет включать помещения музейной экспозиции, инвентарную и туалет. В музейной экспозиции истории Труханова острова будут представлены различные периоды истории: дореволюционный, довоенный и современный. Музейная экспозиция будет сформирована из фотографий, найденных артефактов и картографических источников, рассказывать реальные интересные истории, связанные с островом», - сказано в сообщении.

К реализации этого проекта привлекут инвесторов.

Заказчиком реализации проекта определены Центральный парк культуры и отдыха Киева. КП «Киевское инвестиционное агентство» проведет подготовку прединвестиционных работ, а именно: разработку и согласование ориентировочных технико-экономических показателей, возможных предпроектных предложений и получения заключений по проекту.

Территория обустройства объекта инвестирования находится на территории Труханова острова и имеет ориентировочную площадь 0,07 га.

Напомним, сегодня стало известно, что переход на единый электронный билет в Киеве отложен минимум на год. Жетоны и бумажные талоны останутся в обращении.

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