?В Киевской области разоблачили полицейских, которые организовывали "досуг" осужденным

Сотрудники конвойной службы организовывали встречи с посторонними и устраивали "застолья", в которых сами участвовали.

В Киевской области правоохранители разоблачили сотрудников конвойной службы, которые организовывали "досуг" для осужденных в подвальном помещении.

Об этом сообщила пресс-служба полиции в фейсбуке.

Отмечается, что четверо полицейских отстранены от исполнения служебных обязанностей. Собранные в отношении них материалы будут переданы в Государственное бюро расследований.

Как выяснилось, сотрудники конвойной службы организовывали заключенным встречи с посторонними лицами.

"В частности работники полиции устраивали заключенным встречи с посторонними гражданами, среди которых были и лица с уголовным прошлым, и даже организовывали им застолья, к которым и сами приобщались. Также установлено, что они позволяли им пользоваться мобильными телефонами и даже употреблять алкоголь и наркотики", - рассказал начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Во время задержания в подвальном помещении находились пятеро подсудимых, пятеро "гостей" и четверо правоохранителей. У одного из посетителей изъяли предмет, похожий на пистолет (предположительно, травматический), шприцы и мобильные телефоны.

Следователи начали уголовное производство по ст. 364 УК (злоупотребление властью или служебным положением). Также назначена служебная проверка, на время проведения которой конвоиры отстранены от выполнения служебных обязанностей.