В Киевской области разоблачили полицейских, которые организовывали "досуг" осужденным

Сотрудники конвойной службы организовывали встречи с посторонними и устраивали "застолья", в которых сами участвовали.

?В Киевской области разоблачили полицейских, которые организовывали "досуг" осужденным
Фото: facebook.com/pol.kyivregion

В Киевской области правоохранители разоблачили сотрудников конвойной службы, которые организовывали "досуг" для осужденных в подвальном помещении.

Об этом сообщила пресс-служба полиции в фейсбуке.

Отмечается, что четверо полицейских отстранены от исполнения служебных обязанностей. Собранные в отношении них материалы будут переданы в Государственное бюро расследований.

Как выяснилось, сотрудники конвойной службы организовывали заключенным встречи с посторонними лицами.

"В частности работники полиции устраивали заключенным встречи с посторонними гражданами, среди которых были и лица с уголовным прошлым, и даже организовывали им застолья, к которым и сами приобщались. Также установлено, что они позволяли им пользоваться мобильными телефонами и даже употреблять алкоголь и наркотики", - рассказал начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Во время задержания в подвальном помещении находились пятеро подсудимых, пятеро "гостей" и четверо правоохранителей. У одного из посетителей изъяли предмет, похожий на пистолет (предположительно, травматический), шприцы и мобильные телефоны.

Следователи начали уголовное производство по ст. 364 УК (злоупотребление властью или служебным положением). Также назначена служебная проверка, на время проведения которой конвоиры отстранены от выполнения служебных обязанностей.

Напомним, ранее в Киеве полицейский освободил из-под стражи заключенного и пошел с ним в ресторан и в бордель.

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