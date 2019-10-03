Убийца, вышедший по "закону Савченко", совершил новое покушение ровно через 10 лет после первого преступления

Ему грозит пожизненное.

Убийца, вышедший по "закону Савченко", совершил новое покушение ровно через 10 лет после первого преступления
Фото: npu.gov.ua

Полицейские задержали 26-летнего мужчину, который напал на 24-летнюю жительницу Ровно. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.

Фото: npu.gov.ua

На данный момент мужчина находится в изоляторе временного содержания.

Вчера, второго октября, около 23:30 в Ровно на улице Соборной злоумышленник сзади напал на 24-летнюю местную жительницу, схватил ее за шею и начал душить. Девушка возвращалась домой и в момент нападения разговаривала по телефону с подругой, которой успела сообщить о своем месте нахождения. После чего она потеряла сознание.

Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua

Когда девушка пришла в себя, то находилась уже в зарослях за остановкой общественного транспорта. Одна узнала злоумышленника, он проживал по соседству. Мужчина снова начал ее душить, однако в этот момент прибыл экипаж патрульной полиции. Заметив проблесковые маячки служебного автомобиля полиции, злоумышленник скрылся с места преступления.

Фото: npu.gov.ua

На розыск нападавшего ориентировался весь личный состав уголовного розыска Ровенского отдела и облуправления, а также весь состав патрульных полицейских. Сегодня утром, 3 октября, оперативники задержали мужчину по месту жительства, он не оказал сопротивления.

Фото: npu.gov.ua

В рамках досудебного расследования, начатого по фактам покушения на умышленное убийство и изнасилование решается вопрос об уведомлении 26-летнему мужчине о подозрении в совершении указанных преступлений, а также о назначении судебно-психиатрической экспертизы.

Отмечается, что задержанный, будучи в 17-летнем возрасте, ровно 10 лет назад, 2 октября 2009 года в Ровно убил и изнасиловал 12-летнюю девочку. Суд вынес обвиняемому приговор на 14 лет лишения свободы, однако около месяца назад мужчина освободился из колонии по «закону Савченко».

За содеянное злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, что в Украине действовал подобный закон, позволявший засчитывать день в СИЗО за два дня основного срока заключения. Его отменили, так как слишком много тех, кто вышел на свободу, снова совершали преступления, в том числе тяжкие. Закон прозвали "законом Савченко", так как это была первая законодательная инициатива народного депутата Надежды Савченко.В РоSSии свой "закон Савченко" приняли в июне 2018 года.

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