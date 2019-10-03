Убийца, вышедший по "закону Савченко", совершил новое покушение ровно через 10 лет после первого преступления

Полицейские задержали 26-летнего мужчину, который напал на 24-летнюю жительницу Ровно. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.

Фото: npu.gov.ua

На данный момент мужчина находится в изоляторе временного содержания.

Вчера, второго октября, около 23:30 в Ровно на улице Соборной злоумышленник сзади напал на 24-летнюю местную жительницу, схватил ее за шею и начал душить. Девушка возвращалась домой и в момент нападения разговаривала по телефону с подругой, которой успела сообщить о своем месте нахождения. После чего она потеряла сознание.

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Когда девушка пришла в себя, то находилась уже в зарослях за остановкой общественного транспорта. Одна узнала злоумышленника, он проживал по соседству. Мужчина снова начал ее душить, однако в этот момент прибыл экипаж патрульной полиции. Заметив проблесковые маячки служебного автомобиля полиции, злоумышленник скрылся с места преступления.

Фото: npu.gov.ua

На розыск нападавшего ориентировался весь личный состав уголовного розыска Ровенского отдела и облуправления, а также весь состав патрульных полицейских. Сегодня утром, 3 октября, оперативники задержали мужчину по месту жительства, он не оказал сопротивления.

Фото: npu.gov.ua

В рамках досудебного расследования, начатого по фактам покушения на умышленное убийство и изнасилование решается вопрос об уведомлении 26-летнему мужчине о подозрении в совершении указанных преступлений, а также о назначении судебно-психиатрической экспертизы.

Отмечается, что задержанный, будучи в 17-летнем возрасте, ровно 10 лет назад, 2 октября 2009 года в Ровно убил и изнасиловал 12-летнюю девочку. Суд вынес обвиняемому приговор на 14 лет лишения свободы, однако около месяца назад мужчина освободился из колонии по «закону Савченко».

За содеянное злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.