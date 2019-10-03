В США возросло количество жертв от курения электронных сигарет

Известно о 805 подтвержденных и вероятных случаях повреждения легких, связанных с использованием электронных сигарет.

В США возросло количество жертв от курения электронных сигарет
Фото: sg.news.yahoo.com

Количество подтвержденных смертей в США из-за курения электронных сигарет увеличилось до 17 человек. Об этом сообщает CNN.

"В среду в Алабаме объявили о первой смерти в штате из-за болезни легких, связанной с вейпингом, что привело к увеличению общего количества подтвержденных случаев в США до 17", - сказано в сообщении.

Директор по охране здоровья доктор Скотт Харрис заявил, что пока ведется расследование «этой эпидемии», самым безопасным вариантом было бы воздержаться от использования любых электронных сигарет или вейпов.

Кроме того, на прошлой неделе Центры США по контролю и профилактике заболеваний объявили, что агентству известно о 805 подтвержденных и вероятных случаях повреждения легких, связанных с использованием электронных сигарет, в 46 штатах и на Виргинских островах США. Конкретная причина общенациональной вспышки заболевания остается неизвестной.

Напомним, в августе была зафиксирована первая смерть от болезни легких у мужчины, который использовал электронные сигареты.

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