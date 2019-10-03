Один из ведущих врачей института Шалимова задержан за вымогательство

Фото: ssu.gov.ua

В Киеве правоохранители разоблачили заведующего отделом трансплантации и хирургии печени института им. Шалимова Котенко Олега на получении взятки размером в 22 тысячи долларов за проведение операции на печени и прохождение курса послеоперационной реабилитации. Об этом сообщает пресс-центра Нацполиции, прокуратура Киева и СБУ .

Предварительно установлено, что сначала пациент передал задержанному две тысячи долларов, однако врач требовал 40 тысяч долларов. В результате правоохранители задержали Котенко в момент получения 22 тысяч долларов.

Фото: ssu.gov.ua

Кроме того, в служебном кабинете врача правоохранители изъяли 64 550 долларов, почти 9 тыс. гривен, а по месту жительства фигуранта - более 13 тыс. долларов и 7 300 евро.

Проводятся неотложные следственные действия, в том числе продолжаются обыски, допросы свидетелей с целью установления всех обстоятельств правонарушения.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Врача задержали по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua