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2019-10-01
Полиция установила вандала, испортившего надгробия погибших бойцов АТО в Мене
Задержанным оказался трижды судимый житель Сновска.
Фото: cn.npu.gov.ua
Сотрудники полиции установили вандала, который в ночь на 21 сентября закрасил портреты на надгробиях погибших бойцов АТО на кладбище в Мене (Черниговская область). Им оказался ранее судимый житель Сновска, который в личных разговорах "выражал неуважение к Революции Достоинства и антитеррористической операции, погибших героев называл предателями".
Об этом говорится на сайте полиции Черниговской области.
Во время обыска у него нашли одежду и нож со следами краски, также есть показания свидетелей, видевших мужчину на кладбище ранее в тот день.
Мужчине сообщили о подозрении в надругательстве над могилами (ч.3 ст.297 Уголовного кодекса).
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