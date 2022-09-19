Дружина продюсера "Квартал 95" показала типові вихідні із двома дітьми: "Почав мене кусати..."

Анна Саліванчук

Актриса та дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова Ганна Саліванчук вирішила показати, як відбуваються її вихідні із синами.

Дружина продюсера "Квартал 95", відома українська актриса Ганна Саліванчук виховує із чоловіком двох синів, старший лише вирушив до першого класу. При цьому встигає Ганна ділитися цікавими рецептами для смачної вечері всієї родини.

На цей раз показала Саліванчук, як проходять сімейні вихідні. Вона не тільки зазвичай водить дітей у різні гуртки, займається з ними вдома, а й показує незручні моменти:

"Почав мене кусати, я вирішила його подушкою провчити, а він регоче! А ось тут навіть у суботу бокс!" - Поділилася Ганна добіркою кадрів з дітьми. Чоловік артистки Олександр вкрай рідко з'являється на її фото, оскільки зовсім не любить світитися перед публікою.

Нещодавно зірка розпочала курс спеціального масажу і зауважила, що процедури їй даються досить болісно, ??адже вона не звикла до таких "гострих" процедур. На цей раз Саліванчук зізналася, що всі зусилля того варті.

«Але ляпанці - все ж боляче, зате синці проходять, і видно результат, * опа зате підтягнулася добре!» – чесно розповіла Саліванчук.


Дарина Силина, politeka.net





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