В Кировоградской области неизвестные осквернили мемориал жертвам Холокоста

Памятник разрисовали краской.

В Кировоградской области неизвестные осквернили мемориал жертвам Холокоста
Фото: facebook.com/efim.marmer

В Кировоградской области неизвестный осквернил мемориал жертвам Холокоста.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

Сообщение о произошедшем поступило 16 сентября.

Как выяснилось, мемориальный комплекс, который находится на расстоянии около 300 метров от дороги сообщением Голованевск - Клиновое, обрисовали краской.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса.

Напомним, днем ранее осквернили памятник жертвам Холокоста в Нколаевской области. На месте преступления оставили записку в которой упомянули президента Зеленского.

В конце августа в Николаевской области вандалы выцарапали свастику на памятнике жертвам Холокоста.

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