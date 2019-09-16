В Киеве трое пьяных парней избили полицейского за замечание

В Киеве правоохранители задержали троих человек, подозреваемых в нападении на полицейского.

Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

Инцидент произошел в Дарницком районе. Около часа ночи правоохранитель возвращался домой и заметил во дворе дома шумную пьяную компанию. Он подошел к ним, представился и показал служебное удостоверение и сделал замечание.

После этого один из парней начал с полицейским перепалку, а другой - ударил его и задул в лицо газом.

"Травмированный спецназовец достал собственный зарегистрирован травматический пистолет и, совершив сначала предупредительный выстрел вверх, выстрелил оппоненту в ногу," - рассказали в полиции.

После этого трое молодых людей набросились на полицейского и начали его избивать. В это время из магазина, расположенном во дворе дома, выбежали охранники, которые вмешались в ситуацию. Полицию и "скорую" вызвала девушка из компании нарушителей.

Врачи госпитализировали пострадавших. Полицейского - с гематомами и травмами тела, а также переломанными ребрами. Сейчас он проходит дополнительные медицинские обследования.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Другой пострадавшеий, который получил огнестрельное ранение ноги, находится в больнице. По информации врачей, его жизни ничего не угрожает.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Следователи опросили фигурантов и свидетелей конфликта, а также обработали видео с камер наблюдения. Трех молодых людей, которые избивали полицейского, задержаны. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса.