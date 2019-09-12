Прокуратура просит суд перевести бывшего спортсмена Слепченко из медучреждения в СИЗО

На данный момент нет свидетельств, что подозреваемый в убийстве страдает от психических расстройств.

Прокуратура просит суд перевести бывшего спортсмена Слепченко из медучреждения в СИЗО
Задержание Дмитрия Слепченко
Фото: Прокуратура Киева

В Дарницком районном суде сегодня состоялось заседание по делу бывшего спортсмена Дмитрия Слепченко, подозреваемого в убийстве байкера Юрия Калиниченко. Об этом сообщает паблик "Киев оперативный".

По данным последней судебно-психиатрической экспертизы, Слепченко не страдает никаким психическим заболеванием. Поэтому прокуратура города Киева заявила ходатайство об изменении подозреваемому меры пресечения с "помещения в психиатрическое учреждение" на "содержание под стражей в следственном изоляторе".

Также прокурор обратился в суд с просьбой прекратить производство о применении в отношении подозреваемого принудительных мер медицинского характера и направить материалы уголовного производства в прокуратуру для составления обвинительного акта.

Потерпевшая и ее представители ходатайство прокурора поддержали, адвокаты подозреваемого выступили против. Суд объявил перерыв до полудня 13 сентября.

Напомним, убийство произошло в 2017 году. Вечером 24 мая на Харьковском шоссе из автомобиля Seat Leon произвели несколько выстрелов в мотоциклиста, который подъезжал к светофору. Подозреваемый скрылся с места происшествия, и явился в полицию через несколько дней.

В ходе суда Слепченко признали депрессивным и поместили в психбольницу №3 для медицинского лечения. Весной этого года подозреваемого задержали во одном из кинотеатров, а в его палате в больнице обнаружили алкоголь и наркотические вещества. Следствие установило, что Слепченко по сговору с врачом и медсестрой покидал клинику не менее 11 раз.

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