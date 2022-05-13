Ирина Билык отреагировала на решение бывшего мужа пойти на войну

За 52 года у Ирины Билык была бурная личная жизнь. Всего у нее было пять мужей. Узнав, что один из них пошел на войну, украинская певица не смогла сдержать эмоций.

“Как он с автоматом будет?“: Ирина Билык отреагировала на решение бывшего мужа пойти на войну

Успешная исполнительница и известный танцор Дмитрий Дикусар были вместе в период с октября 2007 по 2010 года. Они заключили брак в Рио-де-Жанейро, который по факту не имел юридической силы в Украине.

Узнав, что ее бывший муж оставил свою профессиональную карьеру, взял в руки автомат и записался в ряды ВСУ, она была впечатлена. Ирина Билык рассказала, что сразу же связалась с мамой танцора и теперь они постоянно созваниваются.

В интервью исполнительница отметила, что по-новому взглянула на некоторых своих коллег –творческих личностей, которым пришлось полностью перевернуть свою жизнь.

“Как он с автоматом будет?“: Ирина Билык отреагировала на решение бывшего мужа пойти на войну

"Я с лучшей стороны посмотрела на своих коллег. Когда узнала, что Дима Дикусар, Тарас Тополя, такие хрупкие, душевные ребята, пошли в ВСУ. А вы понимаете, я Диму знаю очень близко, – но я сразу плакала. Подумала: "Господи, как он с автоматом будет?" – призналась Ирина Билык.


После развода с Дмитрием Дикусаром в ее жизни появился роSSийский фотограф и режиссер Аслан Ахмадов, с которым она развелась в прошлом году.

Напомним, Вера Брежнева показала, как отпраздновала день рождения мужа за границей во время войны: “Торт всё-таки был“.


Тартасюк Світлана, Тудей

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