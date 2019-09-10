Двухлетнего ребенка засыпало песком в карьере в Донецкой области

К сожалению, ребенка спасти не удалось.

Двухлетнего ребенка засыпало песком в карьере в Донецкой области
Фото: ssu.gov.ua

В Доброполье Донецкой области вечером 10 сентября 2-х летнего ребенка засыпало слоем песка в песчаном карьере.

Об этом сообщает пресс-центр ГосЧС.

"Прибыв на место происшествия, личный состав начал с помощью лопат проводить раскопки для поиска ребенка. В результате поисковых работ ребенка нашли и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. К сожалению, ребенка спасти не удалось", - говорится в сообщении.

Напомним, в мае в Мариуполе два мальчика погибли под завалами песка, играя в заброшенном ангаре.

В июле в Ровенской области двоих детей засыпало песком в карьере. Один из них погиб.

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