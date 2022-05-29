Золотые купола, каштаны и мешки с песком: как Киев отмечает "день рождения", фото

В воскресенье, 29 мая, в столице отмечают один из главных праздников города - День Киева .

"Апостроф" по случаю такого дня публикует несколько фактов из истории Киева и показывает, как столица отмечает праздник в условиях полномасштабной войны, информирует Апостроф .

День Киева - история праздника

Впервые День Киева отмечался в 1982 году - в 1500-ю годовщину с момента основания города. Сорок лет назад в украинской столице под эгидой организации ЮНЕСКО проводились различные мероприятия, среди которых были театральные постановки, открытия памятников и реконструированных зданий. Традиции ежегодного отмечания Дня Киева дали старт с 1987 года.

29 мая украинская столица отмечает свой 1540-й день рождения. Традиционно День Киева выпадает на последнее воскресенье мая.

День Киева - история города

"Повість минулих літ" гласит о том, что Киев был основан князем Кием, его братьями Щеком и Хоривом, а также его сестрой Лыбидью. В честь старшего брата назвали поселение, имена двух других сохранились в названиях гор, улиц и кварталов города.

Согласно археологическим данным и письменным источникам, начало непрерывного развития Киева датируется 2-й половиной V века - 1-й половиной VI века, а центром расширения Киева была гора Замковая. Город считается одним из старейших исторических центров Европы и христианства. За все время существования Киев был столицей полян, Киевской Руси, Киевского княжества, Великого княжества Русского, Украинской Народной Республики, Украинского Государства, УССР и независимой Украины.

День Киева - как столица Украины отмечает свой день рождения в 2022 году

Полномасштабная война и военное положение внесли свои коррективы в массовое празднование Дня Киева в 2022 году. Несмотря на ограничения, местные власти организовали жителям столицы ряд мероприятий, среди которых экскурсии, выставки и концерты.

КГГА, в свою очередь, призывает жителей и гостей Киева не терять бдительность и не игнорировать сигналы воздушной тревоги из-за угрозы нанесения оккупантами ракетных ударов. Помимо этого, власти просят, чтобы при необходимости гражданские спускались в укрытия или бомбоубежища.