Пожар торфяников под Харьковом добрался до военного полигона, - Минобороны

Угрозы жизни людей на данный момент нет.

На общевойсковом полигоне в Харьковской области произошел пожар. Министерство обороны Украины утверждает, что угрозы для жизни людей нет, тогда как местные жители сообщают о единичных взрывах.

Фото: Чугуевский горсовет

"Из-за сухой и жаркой погоды, которая на протяжении нескольких последних недель наблюдается в Харьковской области, на отдельных участках общевойскового полигона у поселка Клугино-Башкировка в Чугуевском районе произошло самовозгорание торфяников. Это провоцирует развитие низового пожара, такого как: горение травы, листьев или корней деревьев", - сказано в сообщении Минобороны.

Ситуацию контролируют дежурные пожарные расчеты, в тушении задействованы около 50 спасателей и 7 единиц техники. Инженерно-саперные подразделения обследуют местность на возможное наличие опасных предметов и обустраивают пути для подхода пожарных машин.

Фото: Чугуевский горсовет

Минобороны заявляет, что на территории этого полигона нет складов или хранилищ, содержащих взрывоопасные предметы и вещества.

"Угрозы жизни военнослужащих и гражданских лиц нет, ситуация контролируемая", - сообщили в ведомстве.

Местное издание "Харьков Тудей" сообщает, что накануне в зоне пожара. взорвались три боеприпаса, сегодня спасатели обезвредили еще 10 снарядов.

"Из-за наличия боеприпасов невозможно развернуть более масштабные работы по ликвидации тления торфа. Дым застилает окрестности Чугуева, Малиновки, запах гари по вечерам слышат даже жители окраин Харькова - Восточного и района ХТЗ", - сказано в сообщении.

Напомним, осенью прошлого года пожар на территории военного арсенала возле Ични ликвидировали в течение суток.

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