В Киеве и Житомире объявлен план "Перехват" из-за нападения на инкассаторов

Водитель и охранник получили ранения, нападавшие скрылись.

Фото: zt.npu.gov.ua

В понедельник, 9 сентября, в Житомирской области неизвестные пытались ограбить автомобиль инкассаторов. Об этом сообщает региональное управление полиции.

Фото: zt.npu.gov.ua

По данным СМИ, злоумышленники были одеты в униформу с надписями "СБУ". При нападении они избили инкассаторов и завладели пистолетом Макарова, а также обоймой патронов к нему". Сообщается, что водитель и охранник получили тяжелые телесные повреждения.

В полиции уточнили, что нападение произошло около 10 часов утра, когда сумку с деньгами несли из магазина к автомобилю. Охранник успел закрыть сумку в машине, деньги похитить не удалось.

Фото: zt.npu.gov.ua
Фото: zt.npu.gov.ua

Злоумышленники скрылись на зеленом Daewoo Lanos. Номера устанавливаются. Полиция просит возможных свидетелей предоставить информацию об автомобиле.

По городу Житомиру, Житомирской области, Киеву и Киевской области введен оперативный план "Перехват".

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