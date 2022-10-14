Зірка "Х-Фактора" Ніколайчук вразила красою, з'явившись крупним планом: "Така класна"

Зірка "Х-Фактора" Аїда Ніколайчук показала, як виглядає, поділившись знімком великим планом.

Як пише Politeka.net , Аїда Ніколайчук - відома українська співачка, яка прославилася завдяки "Х-Фактору", де їй на прослуховуваннях не повірили судді і цей фрагмент шоу облетів весь Інтернет. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а днями особисто допомогла одному з українських воїнів. Не забуває Ніколайчук і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

"Сьогодні наші герої відзначають свій день. Наші ангели-охоронці – захисники та захисниці України. Хочу привітати вас із вашим святом і не втомлююся дякувати вам за вашу сміливість. Дякую, що захищаєте нас, ви найкращі люди України!", - написала Ніколайчук.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Спасибі", "Вау", "Твій голос такий солодкий", "Ти така класна", "Героям Слава", "Завжди дуже красиво", "Кохання моє все правильно написало спасибі слава Україні".