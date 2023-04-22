У США планують зняти серіал за мотивами «Сутінків» – ЗМІ

Поки що проєкт знаходиться на ранній стадії розробки.

Сага «Сутінки» отримає нове втілення як телевізійний серіал. Як повідомляє The Hollywood Reporter, новим прочитанням книг Стефані Мейєр займається студія Lionsgate Television, проєкт знаходиться на ранній стадії розробки, інформує ZN.ua .

За "Сутінками" знімуть серіал © Кадр из фильма

Над сценарієм нового серіалу працює Шінейд Дейлі. Поки невідомо, чи буде шоу новою екранізацією романів Мейєр чи новим відгалуженням. На якій платформі вийде серіал, поки що невідомо. Не визначено терміни його виходу на екрани.

За даними джерел видання, Мейєр також працюватиме над новою адаптацією своїх романів.

Представники студії відмовилися коментувати цю інформацію.