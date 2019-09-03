На границе со Словакией со стрельбой задержали ?24-х нелегалов из Азии

Во время задержания трое лиц, сопровождающие незаконных мигрантов, пытались сопротивляться.

В Закарпатской области пограничники Чопского отряда задержали группу иностранцев, которых пытались переправить в Словакию вне пунктов пропуска.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

"Сегодня, в семь утра, недалеко от населенного пункта Большой Березный пограничный наряд обнаружил 10 иностранцев азиатской внешности, которые скрывались в лесу", - говорится в сообщении.

Позже группа реагирования задержала 14 азиатов, которые находились неподалеку. Всего было задержано 12 граждан Бангладеша, 8 - Вьетнама, 3 - Шри-Ланки и 1 - Афганистана.

"Во время задержания трое лиц, сопровождающие незаконных мигрантов, не выполнили законные требования пограничного наряда и вместе с отдельными "путешественниками" пытались сопротивляться, совершая провокационные действия... Чтобы не допустить незаконные действия пограничники применили оружие", - сообщили в Госпогранслужбе.

В настоящее время правоохранители перекрыли подъездные пути к границе и проверяют местность относительно возможного пребывания там других нелегалов, а также разыскивают лиц, которые переправляли их через государственную границу.

Напомним, в начале августа на Волыни пограничники обнаружили троих нелегалов в грузовике с нектаринами.