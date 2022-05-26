"До встречи": Снежана Бабкина показала, что делает ее муж за границей

сергей бабкин, снежана бабкина, скрин

Жена известного музыканта поделилась в сети необычным кадром и рассказала, что они делают за границей.

Жена известного украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила в сторис милое фото с любимым мужем и рассказала, что они собираются на благотворительный концерт.

На фотографии Сергей и Снежана позируют по дороге в общественном транспорте, толи метро, то ли электричка. Они оба в черных нарядах и с медицинскими масками на лицах. Судя по отметке, снимок был сделан в пять часов утра, так что звездное семейство выглядит соответственно.

В подписи к сторис Снежана рассказала, что они с мужем едут в Вильнюс, где Сергей Бабкин будет давать благотворительный концерт.

"Выехали в Вильнюс. До встречи сегодня вечером на благотворительном концерте СБ", - написала Снежана Бабкина.


Галина Струс, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук вновь станет отцом: жена певца беременнаЛидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук вновь станет отцом: жена певца беременна
Жена "Холостяка" Добрынина, сбрасывая 30 кг после беременности, показала недостатки: "Дышать в нем очень тяжело"Жена "Холостяка" Добрынина, сбрасывая 30 кг после беременности, показала недостатки: "Дышать в нем очень тяжело"
Ему было всего 23 года: украинский спортсмен-чемпион отдал свою жизнь в боях за ХарьковщинуЕму было всего 23 года: украинский спортсмен-чемпион отдал свою жизнь в боях за Харьковщину
Должны знать этих "героев": Гордон жестко высказался о звездах-рашистах и показал их фотоДолжны знать этих "героев": Гордон жестко высказался о звездах-рашистах и показал их фото
"Красотка украинская": Полякова дала первый концерт в США, появились кадры"Красотка украинская": Полякова дала первый концерт в США, появились кадры
Блок рекламы


Похожие новости
Джамала призналась, почему не чувствует себя в безопасности за границей: "Даже вне Украины..."Джамала призналась, почему не чувствует себя в безопасности за границей: "Даже вне Украины..."
"Вслед за русским кораблем": Ребрик показала, что осталось от памятного знака Лорак на Аллеи звезд"Вслед за русским кораблем": Ребрик показала, что осталось от памятного знака Лорак на Аллеи звезд
"Немного воспоминаний": Тринчер показала себя в купальнике после пластической операции, фото"Немного воспоминаний": Тринчер показала себя в купальнике после пластической операции, фото
"На стиле": Ребрик показала новый образ, который подчеркнул ее умение одеваться"На стиле": Ребрик показала новый образ, который подчеркнул ее умение одеваться
"Мисс Украина Вселенная" Неплях располнела от стресса и честно показала фигуру: "Мой мир подорван""Мисс Украина Вселенная" Неплях располнела от стресса и честно показала фигуру: "Мой мир подорван"
Светлана Тарабарова показала, что натворили рашисты рядом с ее домом: "Не простим"Светлана Тарабарова показала, что натворили рашисты рядом с ее домом: "Не простим"
"Мисс Украина Вселенная" Анна Неплях показала, как поправилась с начала войны: фото"Мисс Украина Вселенная" Анна Неплях показала, как поправилась с начала войны: фото
Избранница "Холостяка" Заливако показала, где проходили съемки легендарного Гарри Поттера: "Помните..."Избранница "Холостяка" Заливако показала, где проходили съемки легендарного Гарри Поттера: "Помните..."
Несмотря на войну: Лиза Глинская из "МастерШеф" вышла замуж и показала свадебные фото в вышиванкахНесмотря на войну: Лиза Глинская из "МастерШеф" вышла замуж и показала свадебные фото в вышиванках
"Я это сделала": Злата Огневич в узком костюмчике показала кадры из спортзала"Я это сделала": Злата Огневич в узком костюмчике показала кадры из спортзала
Последние новости
Подгружаем последние новости