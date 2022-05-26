"До встречи": Снежана Бабкина показала, что делает ее муж за границей

Жена известного музыканта поделилась в сети необычным кадром и рассказала, что они делают за границей.

Жена известного украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила в сторис милое фото с любимым мужем и рассказала, что они собираются на благотворительный концерт.

На фотографии Сергей и Снежана позируют по дороге в общественном транспорте, толи метро, то ли электричка. Они оба в черных нарядах и с медицинскими масками на лицах. Судя по отметке, снимок был сделан в пять часов утра, так что звездное семейство выглядит соответственно.

В подписи к сторис Снежана рассказала, что они с мужем едут в Вильнюс, где Сергей Бабкин будет давать благотворительный концерт.

"Выехали в Вильнюс. До встречи сегодня вечером на благотворительном концерте СБ", - написала Снежана Бабкина.