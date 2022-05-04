На мультипредметный тест зарегистрировались более 346 тыс. школьников, его можно будет сдать за границей

Тест состоится в июле, еще одна сессия регистрации – в июне.

На мультипредметный тест зарегистрировались более 346 тыс. школьников, его можно будет сдать за границей
Фото: Макс Требухов

На участие в Национальном мультипредметном тесте, которым в этом году заменили ВНО, заявки подали 402 527 человек, зарегистрированы более 346 тыс. человек, но участники должны подтвердить участие в тесте на соответствующей информационной странице и сообщить организаторам, в каком регионе они будут находиться в июле (во время сдачи теста.- ред.). Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлетт в интервью LB.ua.

В июне, по словам министра, учитывая военное состояние и ситуацию безопасности, будет проведена еще одна сессия регистрации для тех, кто не успел зарегистрироваться до 19 апреля.

“Национальный мультипредметный тест принципиально отличается тем, что он составляется один раз. Не нужно составлять три или четыре дисциплины по отдельности. Но сессий будет 28 – зарегистрироваться можно, например, на 15 или 16 июля. То есть для сдачи теста будет 28 дней. Мы обеспечиваем возможность для наших абитуриентов максимально комфортно подстроиться под ту или иную дату для сдачи этого Национального мультипредметного теста, учитывая ситуацию с безопасностью”, - заявил министр.

По его словам, тест будет сдаваться один раз, но внутри будет иметь контент по трем дисциплинам: украинский язык, математика и история Украины.

“Учитывая, что украинский язык и математика были обязательны для проведения Государственной итоговой аттестации, обеспечивает максимальную прогностическую валидность способности абитуриента получать высшее образование. А история Украины – это идентификация нашего украинства, украинского генокода. Знание истории Украины сейчас - во время агрессии, во время нашествия, во время самоутверждения Украины как независимого, свободного, соборного государства - является ключевым”, - говорит министр.

Школьники выпускных классов, выехавших за границу в страны ЕС и Великобританию, Ирландию, по словам Шкарлета, тоже смогут составлять НМТ.

“Для этого мы сформировали в странах Европейского Союза запросы, активно в этом нам помогает Министерство иностранных дел. Я лично обратился к своим коллегам-министрам стран ЕС, к послам, в наши посольства, чтобы организовать на базе ведущих европейских университетов такие центры тестирования для прохождения Национального мультипредметного теста… Речь идет о странах, которые примерно в одном часовом поясе с Украиной, потому что мы имеем единственное требование – синхронизация времени. В США, Канаде, Австралии, к сожалению, не предусмотрена возможность (сдача теста. - С.К.), потому что мы требуем синхронизации во времени во время проведения Национального мультипредметного теста”, - заявил министр.

Результаты НМТ, как и результаты ВНО, подаются в единую базу по вопросам образования, далее идет широкий конкурс и в зависимости от баллов будет формироваться конкурсный рейтинговый ряд. Человек вступает либо на бюджет, либо на контракт.

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