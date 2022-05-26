Джамала призналась, почему не чувствует себя в безопасности за границей: "Даже вне Украины..."

Джамала

Украинская певица Джамала рассказала о том, что ее тревожит.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Джамала сейчас гастролирует по миру, чтобы собрать средства на ВСУ и рассказать людям правду о войне. Кроме того, она активно делится наболелым в своих Сториз и постах на странице Инстаграм.

В новом посте певица напомнила, что ежедневно в наши города продолжают лететь ракеты: их запустили за 3 месяца более 2275. Авиаудары нанесли более 3000. Харьков, Мариуполь, Одесса, Чернигов, Львов, Киев и другие города — "поздравления" от соседа достались почти каждого города. Предсказать, куда прилетит завтра невозможно.

Джамала призналась, что в безопасности себя не чувствует даже находясь вне Украины.

"Знаете, меня постоянно спрашивают про безопасность в интервью. Так вот даже вне Украины, пока тоталитарная россия продолжает вторжение на территорию суверенного государства в центре Европы, о какой вообще безопасности мы можем говорить?", - отметила Джамала.

К своему посту она добавила фото из украинских городов, которые разрушают обстрелами роSSийские оккупанты.


Александра Павленко, politeka.net

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