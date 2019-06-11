Пожар в одесской психиатрической больнице начался в помещении для сушки белья, - ГосЧС

Последняя проверка пожарной безопасности в больнице проводилась в марте этого года.

Пожар в одесской психиатрической больнице начался в помещении для сушки белья, - ГосЧС
Фото: od.npu.gov.ua

Очаг возгорания в Одесском областном медицинском центре психического здоровья (бывшая психиатрическая больница №1) находился в помещении для сушки белья.

Об этом сообщил замдиректора департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций ГосЧС Руслан Буханец, передает "Думская".

Он подтвердил, что вероятной причиной пожара специалисты считают занесение постороннего источника зажигания извне, то есть он не связан с неисправностью оборудования. Также, по словам Буханца, это не означает, что больницу обязательно подожгли: пожар мог стать результатом и курения в неположенном месте.

Фото: dumskaya.net

"Здание психбольницы ввели в эксплуатацию больше 50 лет назад. Там регулярно проводились проверки соблюдения правил пожарной безопасности. Проводились они и в 2017, и 2018 годах, а последняя проверка - в марте этого года. Руководители учреждения и областного совета принимали меры по улучшению противопожарного состояния. Больше половины выявленных недостатков было устранено. В частности, начался процесс монтажа противопожарной сигнализации, которая в том корпусе, где вспыхнул пожар, уже работала. Было приведено в порядок электрооборудование здания, персонал прошел соответствующие учения, а на объекте создали добровольную пожарную дружину", - рассказал Буханец.

Фото: dumskaya.net

Напомним, вечером 10 июня загорелось 7-е отделение Одесского областного медицинского центра психического здоровья на улице Воробьева. В результате происшествия четыре человека погибли на месте, еще двое скончались в больнице. Среди погибших - медсестра больницы.

По факту пожара открыты уголовные производства - по пунктам 1 и 5 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК.


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