В Николаеве вспыхнул мощный пожар на АЗС: подробности, фото и видео

В Николаеве во вторник, 24 мая, на автозаправочной станции возник сильный пожар, в результате которого пострадал один человек. Его отправили в больницу.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области, информирует Апостроф.

Возгорание произошло около 11.00 в Ингульском районе города. Для борьбы с огнем было привлечено 35 спасателей и 10 единиц спецтехники.

Ориентировочная площадь пожара составляет 300 кв. м, причины пока не установлены.

В 12:27 пожар удалось локализовать.

На данный момент известно об одном пострадавшем, которого доставили в лечебное учреждение.


Маргарита Лепс, Апостроф

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