При пожаре в одесской психиатрической больнице погибли 6 человек

Это уже второй пожар в медицинском учреждении за последние два месяца.

Вечером 10 июня в Одессе возник пожар в психиатрической больнице на улице Воробьева. По словам очевидцев, жар был такой силы, что горели деревья, растущие возле больницы, пишет Думская.

По данным ГосЧС, в 23:26 пожар ликвидировали. Из горевшего корпуса эвакуировали 15 человек. На месте пожара обнаружили четырех погибших. По предварительным данным, это медсестра и три пациента. Трех человек госпитализировали в тяжелом состоянии с диагнозом "отравление продуктами горения".

Позже стало известно, что погибло шесть человек: скончалось двое пострадавших. В корпусе находился 51 человек, в том числе трое сотрудников.

Фото: Думская

Фото: Думская

Площадь пожара превысила 500 квадратных метров.

Фото: Думская

Стоит отметить, это уже второй пожар в медицинском учреждении за последние два месяца. Прошлый раз оно горело 16 апреля. Тогда возгорание произошло в комнате дневного стационара, оттуда огонь поднялся на крышу. Выгорела крыша над этой комнатой и крыша над столовой. Жертв и пострадавших тогда не было.