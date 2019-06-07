От взрыва гранаты в Троицком погиб мужчина и ранена женщина

В зоне проведения операции Объединенных сил полиция проводит проверку по факту взрыва, в результате которого погиб мужчина и ранена женщина.

Об этом информирует пресс-центр штаба ООС в Facebook.

"5 июня в Попаснянский отдел полиции поступило сообщение о том, что по улице Щорса в селе Троицкое произошел взрыв. Во время осмотра места происшествия и первоочередных следственно-оперативных действий сотрудниками следственно-оперативной группы установлено, что 48-летний местный житель пришел к своей 54-летней бывшей сожительнице. Зайдя в летнюю кухню с гранатой в руках, мужчина выдернул чеку, в результате чего произошел взрыв", - говорится в сообщении.

От полученных травм мужчина погиб на месте, а женщина получила многочисленные осколочные ранения, с которыми была госпитализирована.

На данный момент полицейские проводят дальнейшую проверку всех обстоятельств происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации данного происшествия.

Напомним, в мае в Старобельске Луганской области мужчина подорвал гранату в банке. В результате взрыва он погиб на месте, еще шесть человек получили ранения.