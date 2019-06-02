Во Львовской области мужчина выпал с воздушного шара и погиб

Во Львовской области мужчина выпал из воздушного шара и погиб

Во Львовской области мужчина выпал из корзины собственного воздушного шара и погиб. Об этом сообщили в Нацполиции области.

Инцидент произошел около 21:00 в субботу, 1 июня.

"В Жидачевское отделения полиции поступило сообщение о том, что возле села Репехов из корзины собственного воздушного шара выпал человек. От полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия ", - говорится в сообщении.

Погибшим оказался 47-летний житель одного из сел Пустомытовского района. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в прошлом году в египетском Луксоре упал воздушный шар с 20 туристами. Один человек погиб, еще семеро получили травмы.