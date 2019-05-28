В Японии мужчина напал с ножом на школьников, ожидавших автобус
Полиция подтвердила гибель одной девочки.
В японском городе Кавасаки вооруженный ножами мужчина напал на группу школьников, ожидавших автобус. В результате были ранены 16 человек. Также полиция подтвердила гибель одной девочки.
Об этом сообщает Би-би-си.
Нападавший также нанес себе удар ножом в горло и скончался, уже находясь под арестом. Мотивы его нападения неизвестны.
Представитель пожарной службы Кавасаки уточнили, что сигнал о нападении на школьников поступил в 7:44 утра по местному времени.
Отметим, что уровень преступности в Японии - один из самых низких в мире, но за последнее время выросло число нападений с применением холодного оружия. Так, в 2016 году в центре для людей с психическими заболеваниями бывший работник ударил ножом 19 человек. При этом он заявил, что хотел, чтобы люди с ограниченными возможностями исчезли.
В 2008 году мужчина въехал на фургоне в оживленный район в Токио, после чего начал наносить удары ножом проходим. Тогда погибли семь человек.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.