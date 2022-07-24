Уже є жертви: потужна стихія знищує російський курорт, автобуси пливуть вулицями, кадри потопу

У курортному російському місті Сочі проводять рятувальну операцію через потоп, викликаний проливними дощами.

Через велику кількість опадів річка Бзугу вийшла з берегів і затопила вулиці Сочі. Найбільше постраждали Центральний та Хостинський райони міста. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Потоки води були настільки сильними, що легко зносили машини, пасажири в громадському транспорті були заблоковані посеред затоплених вулиць. У місті включили сирени тривоги.

На одній з вулиць міста рятувальники виявили тіло загиблої жінки. Офіційної інформації про кількість жертв і постраждалих від повені в Сочі поки немає.

Крім того, вода проникла на електропідстанції, через що мешканці залишилися без світла.