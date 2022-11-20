Запалало в центрі Москви: кадри масштабної пожежі

Запалало в центрі Москви: кадри масштабної пожежі

У росії в центрі москви на Комсомольській площі біля трьох вокзалів сьогодні, 20 листопада, сталася сильна пожежа.

Про це повідомляє ТК "Mash".

"Горять перекриття між першим і другим поверхами в будівлі біля трьох вокзалів. За нашою інформацією, палає склад квіткової компанії. В оранжереї було заблоковано семеро людей — ховалися в холодильнику. Рятувальники всіх евакуювали. Попередньо постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.


Алексей Ионов, politeka.net





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