Запалало в центрі Москви: кадри масштабної пожежі

У росії в центрі москви на Комсомольській площі біля трьох вокзалів сьогодні, 20 листопада, сталася сильна пожежа.

Про це повідомляє ТК "Mash".



"Горять перекриття між першим і другим поверхами в будівлі біля трьох вокзалів. За нашою інформацією, палає склад квіткової компанії. В оранжереї було заблоковано семеро людей — ховалися в холодильнику. Рятувальники всіх евакуювали. Попередньо постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.