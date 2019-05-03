В Киевской области задержали роSSийского "вора в законе", которого разыскивал Интерпол

48-летнего мужчину планируют передать правоохранителям Испании.

В Киевской области задержали роSSийского "вора в законе", которого разыскивал Интерпол
Фото: nikvesti.com

В Киевской области правоохранители в рамках полицейской операции "Мигрант" задержали гражданина РоSSийской Федерации, которого разыскивает Интерпол.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области.

Правоохранители задержали 48-летнего россиянина, который незаконно находился на территории страны. Впоследствии они установили, что задержанного еще и разыскивает Интерпол, а он на самом деле является "вором в законе".

РоSSиянина подозревают в отмывании денег, фальсификации коммерческого или офисного документа и совершении преступления против государственного казначейства. Впоследствии мужчину планируют передать правоохранителям Испании.

Основанием для задержания является международный ордер на арест и европейский ордер на задержание и доставку злоумышленника.

Задержанного доставили в Бориспольский отдел полиции.


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