В Киевской области задержали роSSийского "вора в законе", которого разыскивал Интерпол
48-летнего мужчину планируют передать правоохранителям Испании.
В Киевской области правоохранители в рамках полицейской операции "Мигрант" задержали гражданина РоSSийской Федерации, которого разыскивает Интерпол.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области.
Правоохранители задержали 48-летнего россиянина, который незаконно находился на территории страны. Впоследствии они установили, что задержанного еще и разыскивает Интерпол, а он на самом деле является "вором в законе".
РоSSиянина подозревают в отмывании денег, фальсификации коммерческого или офисного документа и совершении преступления против государственного казначейства. Впоследствии мужчину планируют передать правоохранителям Испании.
Основанием для задержания является международный ордер на арест и европейский ордер на задержание и доставку злоумышленника.
Задержанного доставили в Бориспольский отдел полиции.
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