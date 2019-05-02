В Киеве из-за прорыва трубы детскую площадку затопило кипятком

На месте происшествия работают коммунальные службы.

В Киеве из-за прорыва трубы детскую площадку затопило кипятком
Фото: kiev.informator.ua

В четверг, 2 мая, в Киеве на улице Симиренко прорвало трубу горячего водоснабжения. Из-за аварии детскую площадку затопило кипятком, а машина, которая стояла на парковке во дворе, провалилась под асфальт.

Об этом сообщает "Информатор".

По словам сотрудников коммунальных служб, труба с горячей водой не была в аварийном состоянии.

Хозяйка поврежденного автомобиля рассказала, что около 7:00 утра она увидела, как ее машина наполовину провалилась под асфальт. Машину удалось достать из ямы только к 10:00.

Сейчас на месте происшествия работают коммунальные службы. В домах поблизости временно отсутствует горячая вода.

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

Напомним, в декабре прошлого года из-за аварий на теплосети в Киеве более 1000 домов остались без отопления.


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