В Киеве из-за прорыва трубы детскую площадку затопило кипятком

В четверг, 2 мая, в Киеве на улице Симиренко прорвало трубу горячего водоснабжения. Из-за аварии детскую площадку затопило кипятком, а машина, которая стояла на парковке во дворе, провалилась под асфальт.

Об этом сообщает "Информатор".

По словам сотрудников коммунальных служб, труба с горячей водой не была в аварийном состоянии.

Хозяйка поврежденного автомобиля рассказала, что около 7:00 утра она увидела, как ее машина наполовину провалилась под асфальт. Машину удалось достать из ямы только к 10:00.

Сейчас на месте происшествия работают коммунальные службы. В домах поблизости временно отсутствует горячая вода.

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua