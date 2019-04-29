Полиция задержала двух граждан Китая по подозрению в торговле украинками

Они хотели вывезти пять девушек для работы в китайских борделях.

Украинская полиция задержала двух граждан Китая по подозрению в торговле людьми.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.

Один из них был задержан в киевском аэропорту "Борисполь" при попытке вывезти за границу пятерых украинок в возрасте от 18 до 21 года для работы в сфере секс-услуг. Девушек вербовали в Одесской области, второй китаец был задержан там.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст.149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека) Уголовного кодекса.

Пресс-служба полиции сообщила, что своих жертв 44-летний и 24-летний китайцы искали через сайты по поиску работы. Девушек планировали использовать в китайских борделях.

Им предлагали "зарплату" в размере 200-400 долларов в час с проживание и питанием за счет "работодателя". Билеты на самолет девушки должны были вернуть из первой выплаты.

Задержанные арестованы. Им может грозить лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет.