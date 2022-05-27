В Калуше лидеру Kalush Orchestra присвоили звание "Почетный гражданин"

Олег Псюк, лидер группы Kalush Orchestra, которая победила на "Евровидени-2022", получил звание "Почетный гражданин" города Калуш, откуда родом рэпер, информирует Апостроф .

Такое решение на очередной сессии приняли депутаты Калушского городского совета. На странице ведомства в Facebook сказано, что благодаря достижению группы Kalush Orchestra о городе Калуш знают не только в Украине, но и за пределами страны. Город Калуш находится на северо-западе Ивано-Франковской области.

Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Олег Псюк (сценический псевдоним Псючий Сын) - украинский певец, автор песен, основатель и фронтмен группы Kalush, участник проекта Kalush Orchestra. Пишет рэп с 2009 года. Первый трек посвятил классной руководительнице, с которой у Олега были не самые теплые отношения.

В составе группы Kalush Orchestra Псюк выиграл 66-й конкурс песни "Евровидение-2022". После выступления в финале Олег со сцены призвал Европу спасти Мариуполь и украинских военных, которые были заблокированы на территории завода "Азовсталь". За политическое заявление музыканта могли дисквалифицировать.

Фото: instagram.com/suspilne.eurovision