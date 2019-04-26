Полиция Грузии задержала украинку с 10 детьми по подозрению в торговле людьми
Женщина утверждает, что все дети - ее родные.
В Грузии правоохранители задержали гражданку Украины, которая вместе с 10 детьми попала на грузинскую территорию из РоSSии. Женщина задержана по обвинению в торговле несовершеннолетними, сообщает местное издание "Интерпресс".
37-летняя женщина находилась вместе с детьми в одной из больниц. Дети попали туда с пищевым отравлением, а сотрудники больницы, заподозрив неправду, вызвали полицию.
Следствие установило, что задержанная женщина в 10 малолетними детьми приехала в Грузию 8 апреля и направлялась на оккупированную Россией территорию Абхазии. В течение нескольких дней она с детьми находилась в арендованном жилище.
По документам, все дети женщины - ее родные, у них ее фамилия. Однако четверо детей рождены в 2017 году, что и вызвало подозрение.
В ходе расследования полиция установила, что женщина вела себя с детьми агрессивно, содержала их в ненадлежащих условиях. По факту пренебрежения к несовершеннолетним выдан ордер, разрешающий поместить детей в безопасные услвоия.
С целью установления биологической связи между детьми и подозреваемой назначена соответствующая экспертиза. Сейчас двое детей остаются под наблюдением в медицинском учреждении, другие восемь - размещены в соответствующих учреждениях Агентства социального обслуживания.
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26.04.2019 13:26