"Божевільна поїздка": атракціон з людьми впав з багатометрової висоти

"Божевільна поїздка": атракціон з людьми впав з багатометрової висоти

Механізм атракціону дав збій і конструкція, розташована в одному з парків розваг в Індії, впала на очах в інших відпочиваючих парку.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, у момент падіння атракціону в ньому перебували люди, в результаті яких постраждали не менше 16 осіб.

У соцмережах вже з'явилися кадри, на яких можна побачити, що конструкція з людьми зненацька падає з багатометрової висоти.

"Кошмар", "Який жах", "бідні люди", "О, ні!", "Ніколи не намагайтеся кататися на ярмаркових атракціонах. Жодних заходів безпеки", "О боже мій!", "Конструкція здається перевантаженою", "Божевільна" поїздка, молюся, щоб ніхто не загинув" – коментують кадри користувачі соцмереж.

Відомо, що серед постраждалих є жінки та діти.

Інцидент стався у Гавіржові, внаслідок якого постраждало щонайменше 17 людей.

Після падіння атракціон продовжував обертатися.

Раніше в серпні в італійській Тоскані колесо огляду потрапило під удар стихії. Штормовий вітер з такою силою розкрутив кабінки, наче це млин. Очевидці зняли, як вітер відривав і жбурляв частини атаракціону.


Катерина Петренко, politeka.net





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