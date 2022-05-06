Отель с десятками людьми вспыхнул в Киеве: огонь распространился на этажи и крышу

Отель с десятками людьми вспыхнул в Киеве: огонь распространился на этажи и крышу

В Голосеевском районе украинской столицы на территории отеля вспыхнул сильный пожар.

Как пишет Politeka.net со ссылкой на ГСЧС Украины, пожар начался рано утром. В этот момент в здании отеля находились десятки людей.

По данным пожарных спасателей, горели 2 и 3 этажа 3-этажного здания с распространением пламени на кровлю и 1 этаж.

«Спасатели немедленно приступили к тушению пожара и эвакуации людей», - сообщили в ГСЧС.

В 6:45 пожар локализован на площади 2000 кв. м и в 7:29 – ликвидирован. В результате было спасено 5 человек и эвакуировано 98 человек.

Кроме того, спасателям удалось спасти 4 здания и недостроенный рядом расположенный корпус.

На месте было задействовано 15 единиц пожарной техники и 80 человек личного состава ГСЧС.

О причинах пожара пока не сообщается.


Катерина Петренко, politeka.net

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