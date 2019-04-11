Житель Днепра согласился сообщить о заминировании за 1700 гривен
Полиция установила и задержала и заказчика, и исполнителя звонка о ложной угрозе.
Днепровские правоохранители задержали двух телефонных террористов - заказчика и исполнителя преступления. 26-летний житель Днепра за 1700 гривен согласился позвонить в полицию и сообщить, что "через 30 минут произойдет взрыв в помещении апелляционного хозяйственного суда".
Сообщение о заминировании суда поступило в Шевченковское отделения полиции 4 апреля около полудня. Из помещения суда были эвакуированы сотрудники и посетители, а судебные заседания - отсрочены. Проверка помещения не выявила никаких взрывоопасных предметов.
В ходе оперативных мероприятий полицейские совместно с сотрудниками СБУ задержали 26-летнего мужчину, который совершил телефонный звонок. У него изъяли телефон и сим-карту. Задержанный ранее судим не был, он заявил, что не знал, что за это правонарушение предусмотрена уголовная ответственность.
В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что задержанный совершил преступление из корыстных побуждений - за телефонный звонок с сообщением о взрыве ему заплатили 1700 гривен. 8 апреля правоохранители задержали заказчика преступления.
Следователи устанавливают мотивы заказчика, предварительно, таким образом мужчина пытался отсрочить судебное заседание.
Сейчас обоих мужчин задержали. Им вручены уведомления о подозрени, исполнитель преступления находится под домашним арестом. Решается вопрос об избрании меры пресечения заказчику. За совершение преступления мужчинам грозит до 6 лет лишения свободы.
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Общество
11.04.2019 11:09