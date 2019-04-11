Walt Disney показала новый трейлер к кино-адаптации "Короля Льва"
Похоже, что Фавро готовит покадровую киноверсию мульфильма.
Компания Walt Disney опубликовала трейлер к киноадаптации культового мультфильма"Король Лев", который вышел в 1994 году. Ханс Циммер, написавший музыку к оригиналу, также является композитором новой версии. Картина выйдет в прокат 19 июля.
В первом тизере, опубликованном в ноябре прошлого года, компания показал сцену рождения Симбы. Теперь ролик посвящен встрече Симбы со стаей гиен. Судя по кадрам в трейлере, режиссер Джон Фавро решил переснять анимацию 1994 года покадрово, полностью воссоздав культовые сцены из мультфильма.
Оригинальный мультфильм "Король Лев" был выпущен студией в 1994 году и стал одним из самых успешных мультипликационных проектов в истории, собрав в мировом прокате 968,5 миллионов долларов. Он был удостоен премии "Оскар" за песню Элтона Джона Can You Feel the Love Tonight и музыку Ханса Циммера. Кроме того, саундтреки к фильму получили две премии "Грэмми", а диск с ними был продан тиражом 14 миллионов экземпляров.
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