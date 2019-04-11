Возле Stereo Plaza в Киеве произошла массовая драка
В полицию доставили 11 человек, на трех составили административные протоколы.
Днем 10 апреля в Киеве возле концертного клуба Stereo Plaza произошла массовая драка.
"Вроде как активисты митинговали против концертов артистов из РФ в StereoPlaza. Говорят, что были взрывы и массовая драка на 50+ человек", - сообщает Киев Оперативный.
В пресс-службе столичной полиции информируют, что в дежурную часть поступило сообщение, что к одному из концертных клубов прибежали около 40 человек, начали бросать петарды в сторону охраны, разрисовали фасад здания и скрылись.
Позже полицейские задержали 11 человек, которые могут быть причастны к совершению правонарушения, и доставили их в управление. После дачи объяснений на трех из них составили административные материалы за мелкое хулиганство.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.
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11.04.2019 06:08