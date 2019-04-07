В Киеве устроили похищение человека ради социального эксперимента
"Похитители" решили проверить реакцию граждан на событие.
В Киеве сымитировали похищение человека ради социального эксперимента.
Об этом информирует пресс-служба Нацполиции.
"Около 18:30 в дежурную часть полиции Киева начали поступать звонки о похищении мужчины. Свидетели сообщили: на Кольцевой дороге напротив рынка на остановку общественного транспорта подъехал черный автомобиль BMW, из которого вышли двое неизвестных, надели на голову мужчине пакет, посадили его в машину и поехали по окружной дороге", – сказано в сообщении.
На розыск машины ориентировали все наряды полиции. На место происшествия направили следственно-оперативную группу территориального управления полиции.
Во время плана "Перехват" автомобиль и участников происшествия обнаружили на парковке торгового центра на улице Берковецкая.
"Установлено, что похищение человека оказалось социальным экспериментом: таким образом "похитители" решили проверить реакцию граждан на событие. При этом все снимали на видео", - говорится в сообщении.
Участники эксперимента предоставили объяснения полиции, а "потерпевший" написал заявление об отсутствии каких-либо претензий.
После проведения проверки полицейские дадут событию правовую квалификацию.
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07.04.2019 19:28