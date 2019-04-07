В Киеве устроили похищение человека ради социального эксперимента

"Похитители" решили проверить реакцию граждан на событие.

В Киеве сымитировали похищение человека ради социального эксперимента.

Об этом информирует пресс-служба Нацполиции.

"Около 18:30 в дежурную часть полиции Киева начали поступать звонки о похищении мужчины. Свидетели сообщили: на Кольцевой дороге напротив рынка на остановку общественного транспорта подъехал черный автомобиль BMW, из которого вышли двое неизвестных, надели на голову мужчине пакет, посадили его в машину и поехали по окружной дороге", – сказано в сообщении.

На розыск машины ориентировали все наряды полиции. На место происшествия направили следственно-оперативную группу территориального управления полиции.

Во время плана "Перехват" автомобиль и участников происшествия обнаружили на парковке торгового центра на улице Берковецкая.

"Установлено, что похищение человека оказалось социальным экспериментом: таким образом "похитители" решили проверить реакцию граждан на событие. При этом все снимали на видео", - говорится в сообщении.

Участники эксперимента предоставили объяснения полиции, а "потерпевший" написал заявление об отсутствии каких-либо претензий.

После проведения проверки полицейские дадут событию правовую квалификацию.

Ранее сообщалось, что в Днепре двое парней избили и сбросили в воду мужчину, чтобы снять это на телефон. Мужчина погиб.


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