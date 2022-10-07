Емілі Ратаковські в міні-топі показала, заради чого худнула в останні місяці: "Схвалюю таке"

Ратаковски

Популярна модель Емілі Ратаковськи вразила фігурою на новій добірці кадрів в Інстаграм.

Як повідомляє Politeka.net, відома американська модель Емілі Ратаковські бере активну участь у модних показах на тижні моди в Парижі і встигла відзначитися кількома образами. На цей раз артистка також представила кілька кадрів, зроблених останнім часом.

Цього разу Емілі в маленькому топіку та міні-спідниці пройшлася на подіумі вкотре довела, що виглядає чудово та швидко повернула образ, як і до народження сина.

Зараз Емілі після розлучення почала більше часу приділяти роботі, в мережі захоплені її образами:

«Гарне вбрання; Лінда Мей; гарненько попрацювала; вона правильно худне; як можна бути такою гарною; усі дивляться на неї; ці старання не дарма; схвалюю таку старанність; я хочу цей топ, мені він підходить; Ти така гарна ?».

Розлучена модель з маленьким сином не сидить удома і тепер активно працює над собою та своїми образами. Цього разу Ратаковська у джинсовому костюмі хизнулася засмаглою фігурою також і на показі.

Емілі Ратаковські на показі мод Loewe вчора ввечері в Парижі відзначилася також і тим, що не стала одягати бюстгальтер і блузу під незвичайний костюм.


Дарина Силина, politeka.net





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