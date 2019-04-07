В Днепре двое парней избили и сбросили в воду мужчину, чтобы снять это на телефон

В Днепре 6 апреля двое парней 22 и 26 лет избили и сбросили в воду мужчину ради видео на телефон. Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции, руководитель криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

"Вчера работники полиции Днепра установили и задержали двух подонков, 1993 и 1996 г.р., которые сбросили в реку неизвестного ради видео на телефон. Человек погиб", - написал Аброськин.

Погибшему было 48 лет, сообщает Информатор.

"Наряд полиции на набережную вызвали прохожие - люди видели момент драки и то, чем она закончилась. Парней они держали до приезда патрульных", - пишет издание.

Одному из задержанных 26 лет, другому - 22 года. Оба были в состоянии алкогольного опьянения и пытались убедить правоохранителей, что они не понимают, что происходит.

Парней доставили в Днепровское отделение полиции для выяснения всех обстоятельств. По данному факту открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по статье 115 - умышленное убийство.

Фото: dp.informator.ua

Напомним, ранее в Днепре мужчина открыл стрельбу из окна по детям. Одним из выстрелов 11-летний мальчик ранен в голову.