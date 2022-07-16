У Дніпрі люди вишиковуються у величезну чергу, щоб набрати воду: у водоканалі роблять все можливе

У Дніпрі люди вишиковуються у величезну чергу, щоб набрати воду: у водоканалі роблять все можливе

15 липня російські окупанти обстріляли Дніпро, через що на вихідних частина міста залишилася без централізованого водопостачання.

Фотографіями величезних черг з бажаючих купити воду діляться місцеві жителі.

Про те, що через ракетний обстріл у місті можуть виникнути серйозні перебої, раніше попередив заступник мера Дніпра Михайло Лисенко. Він закликав мешканців міста "не набирати повних ванн", оскільки роботи з усунення проблеми вже йдуть.

КП «Дніпропроводоканал» підтвердили, що після вчорашніх "прильотів" у місті сильно пошкоджено магістральний водопровід, тому й виникла проблема з водопостачанням правобережної частини міста. Фахівці роблять все можливе, щоб максимально оперативно вирішити проблему та відновити водопостачання.

Проте з самого ранку 16 липня біля всіх кіосків вишикувалися величезні черги за питною водою.

У місцевих магазинах у бочках уже закінчилася вода на розлив, коли саме запаси зможуть поповнити – невідомо.


Алексей Ионов, politeka.net





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