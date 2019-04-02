В день выборов харьковчанин восемь раз вызывал полицию по разным адресам

Мужчина задержан, ему грозит штраф.

В день выборов харьковчанин восемь раз вызывал полицию по разным адресам
Фото: пресс-служба Нацполиции

В Харькове 31 марта, в день выборов президента Украины, мужчина в течение 20 минут восемь раз вызвал полицию по разным адресам, угрожая минированием.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

"Вечером 31 марта в Индустриальный отдел поступил телефонный звонок от гражданина, который заявил, что на него напали и попросил о помощи. Мужчина указал адрес своего проживания. На вызов была направлена следственно-оперативная группа, однако во время пути полицейские получили еще один звонок от этого же мужчины, который заявил, что ждет полицию в другой части города", - говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что в течение 20 минут мужчина сделал несколько вызовов и каждый раз называл новый адрес.

Во время последнего звонка он заявил, что слишком долго ждет помощи и пригрозил заминировать административное здание.

"Для проверки этой информации на место происшествия выезжали специальные службы. Эксперты-взрывотехники осмотрели 5 тыс. кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 8восьмерых полицейских. Никаких взрывчатых веществ они не обнаружили", - сообщили в полиции.

Сначала было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). Позже правоохранители приняли решение о закрытии уголовного производства с выделением материалов для проведения проверки наличия в действиях задержанного признаков административного правонарушения, предусмотренного ст. 183 Кодекса об административных правонарушениях (заведомо ложный вызов специальных служб). Санкция статьи предусматривает штраф.

Напомним, в день выборов в Днепре сообщили о "минировании" восьми избирательных участков. В Чернигове в полицию позвонил неизвестный мужчина и угрожал подорвать штаб одного из кандидатов.

По данным полиции, сообщения о "минировании" в день выборов поступали преимущественно из РоSSии.


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