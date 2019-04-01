Неизвестные избили пожарных, приехавших тушить сухую траву в Черниговской области
Спасатели госпитализированы, нападавших ищут.
31 марта, во время ликвидации пожара сухой растительности вблизи с. Серединка Черниговской области, неизвестные избили пожарных. Об этом написал глава ГосЧС Николай Чечеткин на своей странице в Фейсбуке.
Командир отделения и водитель Олишевского пожарно-спасательного подразделения получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.
"Посмотрите на эти фото. Именно так сейчас выглядят большинство украинских сел. И мы еще даже не приблизились к пожароопасному периоду. Я шокирован тем, что теперь не только с равнодушием граждан и огнем нам приходится бороться, но и с открытой агрессией", - написал Чечеткин.
Сейчас работники Черниговского районного отдела полиции ГУ Национальной полиции в Черниговской области проводят следственные действия.
Напомним, в феврале в Украине участились пожары сухой стравы на открытой местности, спасатели просят граждан не допускать возгораний, так как пожары быстро распространяются даже в безветреную погоду, убивая птиц и животных, уничтожая плодородный слой почвы и угрожая жилью людей.
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Общество
01.04.2019 14:03