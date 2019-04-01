Неизвестные избили пожарных, приехавших тушить сухую траву в Черниговской области

Фото: Николай Чечеткин

31 марта, во время ликвидации пожара сухой растительности вблизи с. Серединка Черниговской области, неизвестные избили пожарных. Об этом написал глава ГосЧС Николай Чечеткин на своей странице в Фейсбуке.

Командир отделения и водитель Олишевского пожарно-спасательного подразделения получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

"Посмотрите на эти фото. Именно так сейчас выглядят большинство украинских сел. И мы еще даже не приблизились к пожароопасному периоду. Я шокирован тем, что теперь не только с равнодушием граждан и огнем нам приходится бороться, но и с открытой агрессией", - написал Чечеткин.

Сейчас работники Черниговского районного отдела полиции ГУ Национальной полиции в Черниговской области проводят следственные действия.

Напомним, в феврале в Украине участились пожары сухой стравы на открытой местности, спасатели просят граждан не допускать возгораний, так как пожары быстро распространяются даже в безветреную погоду, убивая птиц и животных, уничтожая плодородный слой почвы и угрожая жилью людей.