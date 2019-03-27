В Киеве на людей рухнули бетонные плиты, погибла женщина
В одноэтажном здании гаражей во время строительных работ произошел обвал восьми строительных конструкций.
В среду в Киеве в одноэтажном здании гаражей на на улице Новоконстантиновской во время строительных работ произошел обвал восьми строительных конструкций.
Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"Произошло обрушение восьми плит перекрытия, под завалами есть люди. Двух женщин вытащили из-под завалов и передали работникам медицинской службы", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работали три единицы основной и специальной техники и 15 человек личного состава ГосЧС. Причины и обстоятельства возникновения чрезвычайного происшествия выясняют правоохранители.
По данным сайта "Информатор", в момент обрушения в здании находились три человека. Двух женщин госпитализировали, третья отделалась испугом.
Позже стало известно, что одна из пострадавших скончалась по дороге в больницу.
Напомним, в сентябре прошлого года в городе Бровары Киевской области в общеобразовательной школе №7 во время занятий обвалились три бетонные плиты. К счастью, обошлось без пострадавших.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
27.03.2019 15:20