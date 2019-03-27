В Кировоградской области нашли скелет и фрагменты одежды пропавшей Дианы Хриненко
Девушка пропала неподалеку от дома в августе 2018 года.
В Знаменском районе Кировоградской области нашли фрагменты одежды пропавшей 17-летней Дианы Хриненко и человеческий скелет. Об этом сообщило региональное управление полиции, пишет УНН.
"В Знаменском районе был обнаружен скелет человека и фрагменты одежды, было проведено опознание. Родственники пропавшей несовершеннолетней узнали вещи", - сказали в полиции.
Точное происхождение останков установит экспертиза.
Напомним, 24 августа 2018 года в селе Субботцы Кировоградской области исчезла 17-летняя Диана Хриненко. Девушка ушла на празднование Дня Независимости и не вернулась. Полиция установила двух мужчин, которые могут быть причастны к исчезновению Дианы.
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27.03.2019 15:20
27.03.2019 15:20