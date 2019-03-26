В Киеве наркодилеры убили и закопали человека

В Киеве правоохранители во время расследования уголовного производства по фактам изготовления и массового сбыта наркотиков установили группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.

Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

Во время документирования деятельности указанной группировки правоохранители провели ряд обысков на территории Киевской и Черкасской областей, по результатам которых у фигурантов изъяли 8,5 кг каннабиса, 600 г амфетамина, упаковочные пакеты, весы, колбы и стеклянные емкости с остатками неизвестного вещества.

"После проведения первоочередных следственных действий правоохранители установили, что лица, уличенные в незаконном обороте наркотических веществ, причастны к совершению еще одного тяжкого преступления, а именно - убийства человека, тело которого они похоронили возле одного из домов в Киевской области, где проводились обыски", - говорится в сообщении.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Затем кинологи со специально обученной собакой провели повторный обыск, во время которого удалось установить место захоронения. Тело убитого мужчины было эксгумировано и осмотрено с участием судебно-медицинского эксперта. Сомнений в совершении умышленного убийства у правоохранителей не осталось.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Личность погибшего и его убийцы, а также обстоятельства, при которых произошло преступление, установлены.

В настоящее время задержаны три человека, которые помогали убийце вывезти и захоронить тело. Самого подозреваемого объявили в розыск. Следствие продолжается.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил о наиболее результативной антинаркотической операции, в ходе которой задержали ОПГ общей численностью до 1 тыс. человек, торговавших наркотиками за криптовалюту.