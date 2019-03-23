В Житомирской области задержали украинца, которого разыскивал Интерпол
Местный житель длительное время скрывался от следствия за перевозку мигрантов в ЕС.
В Житомирской области задержали организатора канала переправки нелегалов, которого разыскивал Интерпол.
Пресс-центр СБУ сообщает, что разыскиваемый гражданин Украины был задержан в Коростышеве.
"По информации правоохранителей, местный житель в течение длительного времени скрывался в европейских странах от следствия за организацию незаконной миграции иностранцев в ЕС. Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленник вернулся в нашу страну для оформления себе документов гражданина Украины на новую фамилию", - говорится в сообщении.
На данный момент злоумышленник находится под стражей. Было начато уголовное производство по ч. 3 ст. 332 и ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
23.03.2019 21:38