В Днепре мужчина открыл стрельбу из окна по детям

В Днепре на улице Юрия Кондратюка местный житель открыл стрельбу из ружья, чтобы распугать детей во дворе. Предварительно, мужчине не понравилось, что на его просьбу уйти прочь никто из мальчиков не отреагировал, сообщает Информатор.

По информации полиции, ребята играли на территории котельной. Это не понравилось мужчине, который живет в доме напротив. Высунувшись в окно, он начал кричать на детей и попросил уйти, на что школьники сперва не реагировали, а после в грубой форме дали понять, что делать этого не будут. Осознав, что никакой реакции на его замечания не последует, мужчина схватил пневматическое ружье и сделал несколько выстрелов.

Предварительно, винтовка предназначена для стрельбы в тире и не является огнестрельной. Тем не менее, одним из выстрелов мужчина ранил 11-летнего мальчика в голову. Вскоре на место приехал наряд полиции, ювеналы и скорая помощь.

Травма мальчика оказалось не существенной - от госпитализации он отказался. Патрульные сразу же опросили детей и установили квартиру, из которой, предварительно, стрелял неизвестный.

Дверь правоохранителям никто не открыл и впоследствии в квартиру никто не возвращался. Рассказать что-либо о ее хозяине жильцы дома также ничего не смогли. Закончилось все тем, что родители мальчиков написали представителям ювенальной превенции встречное заявление и сказали, что никаких претензий по данному факту не имеют.